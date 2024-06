Holendrzy pozdrawiają Polaków przed Euro. Bezwzględna egzekucja w Rotterdamie

W pierwszym tygodniu czerwca komplet naszych grupowych rywali w Euro 2024 zaplanował potyczki towarzyskie. Najpierw Austriacy pokonali 2-1 Serbów, potem Francuzi ograli 3-0 Luksemburczyków. Jako ostatni do testu przystąpili Holendrzy, uznaniu w starciu z Kanadyjczykami za bezapelacyjnych faworytów.

"Pomarańczowi" nie przystąpili jednak do gry optymalną jedenastką. W efekcie przez pierwszy kwadrans żadna ze stron nie osiągnęła optycznej przewagi. Z czasem dominacja gospodarzy stawała się widoczna, tyle że nie przekładało się to na klarowne okazje do zdobycia bramki.