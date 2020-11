W meczu 5. kolejki Ligi Narodów Holendrzy pokonali u siebie Bośnię i Hercegowinę 3-1. Odebrali w ten sposób Polakom szansę na zagwarantowanie sobie w niedzielę pierwszego miejsca w grupie i skazali podopiecznych Duszana Bajevicia na spadek do dywizji B.

W pierwszym, rozgrywanym w Bośni meczu obie ekipy podzieliły się punktami po bezbramkowym remisie. Tym razem Holendrzy nie pozostawili wątpliwości co do tego, kto jest lepszy.

Gospodarze od początku ruszyli do ataku i już w trzeciej minucie byli blisko szczęścia. Owen Wijndal zagrywając piłkę z lewego skrzydła, trafił jednak tylko w słupek.

Po chwili Holendrzy mogli już cieszyć się z prowadzenia. Kapitalną akcję wykończył strzałem do pustej niemal bramki Georginio Wijnaldum. Asystę zanotował Denzel Dumfries.

Sześć minut później piłkarz Liverpoolu mógł celebrować drugie trafienie. Memphis Depay zacentrował w pole karne, Steven Berghuis zgrał piłkę głową do środka, a tam ponownie świetnie odnalazł się Wijnaldum, dopełniając formalności.



W 26. minucie powinno być już 3-0. Berghuis obsłużył świetnym podaniem Luuka de Jonga, a ten trafił do siatki. Sędzia boczny momentalnie jednak podniósł do góry chorągiewkę, a arbiter główny odgwizdał spalonego. Jak pokazały powtórki, była to błędna decyzja. Do przerwy Holandia prowadziła więc "tylko" dwoma bramkami.

Po zmianie stron Berghuis mógł błyskawicznie strzelił gola, lecz nie zdołał wykorzystać świetnego prostopadłego podania w pole karne i przegrał pojedynek z bramkarzem.



Na początku drugiej połowy Bośnia zagrała nieco odważniej, lecz na niewiele się to zdało. W 55. minucie, po koronkowej akcji gospodarzy, z podania Dumfriesa skorzystał Depay i było 3-0.

W końcu jednak goście dopięli swego i zdołali wyprowadzić skuteczny cios. W 63. minucie Darko Todorović otrzymał podanie na prawej flance. Wbiegł w pole karne i wycofał piłkę do tyłu. Tam znajdował się Edin Visca, który podał do Smaila Prevljaka, a ten nie mógł zmarnować świetnej sytuacji. Mecz zakończył się wynikiem 3-1.

Holandia - Bośnia i Hercegowina 3-1

Bramki: 1-0 Wijnaldum (6.), 2-0 Wijnaldum (13.), 3-0 Depay (55.), 3-1 Prevljak (63.)

5. kolejka Liga Narodów UEFA

2020-11-15 18:00 | Stadion: Johan Cruijff Arena | Arbiter: François Letexier Holandia Bośnia i Hercegowina 3 1 DO PRZERWY 2-0 G. Wijnaldum 6',13' M. Depay 55' S. Prevljak 63'

3 1 Holandia Bośnia i Hercegowina Šehić Todorović Hadžiahmetović Saničanin Kolašinac Pjanić Višća Gojak Krunić Cimirot Hodžić Krul Dumfries de Vrij Blind Wijndal Klaassen de Jong Wijnaldum 2 Berghuis de Jong Depay SKŁADY Holandia Bośnia i Hercegowina Tim Krul Ibrahim Szehić 64′ 64′ Denzel Justus Morris Dumfries 39′ 39′ Darko Todorović Stefan de Vrij Amir Hadžiahmetović Daley Blind 88′ 88′ Siniša Saničanin 79′ 79′ Owen Wijndal Sead Kolaszinać 68′ 68′ Davy Klaassen 89′ 89′ Miralem Pjanić Frenkie de Jong 78′ 78′ Edin Visca 6′, 13′ 6′, 13′ 64′ 64′ Georginio Wijnaldum 62′ 62′ Amer Gojak 89′ 89′ Steven Berghuis 78′ 78′ Rade Krunić Luuk de Jong Gojko Cimirot 55′ 55′ 79′ 79′ Memphis Depay 61′ 61′ Armin Hodžić REZERWOWI Marco Bizot Kenan Pirić Joël Drommel Advan Kadušić Sven Botman Adnan Kovaczević 64′ 64′ Hans Hateboer 62′ 62′ Vladan Danilović 79′ 79′ Patrick van Aanholt Stjepan Lončar Joël Veltman 78′ 78′ Amar Rahmanović Ryan Jiro Gravenberch 89′ 89′ Almedin Ziljkić 64′ 64′ Donny van de Beek Irfan Hadžić Donyell Malen 61′ 61′ 63′ 63′ Smail Prevljak 79′ 79′ Quincy Anton Promes 78′ 78′ Benjamin Tatar 89′ 89′ Calvin Stengs Adi Adilović

TB



