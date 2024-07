Hitowy transfer stał się faktem. Reprezentant Polski zmienia klub

Kolejnym piłkarzem, który ma kontynuować tę drogę, w oczach władz Lecha jest Filip Marchwiński. Popularny "Marchewa" dość późno rozkwitł, ale gdy już to zrobił, to pokazał się z naprawdę znakomitej strony i zasłużył nawet na powołanie i debiut w reprezentacji Polski prowadzonej przez Michała Probierza. Selekcjoner widział w Marchwińskim piłkarza, który może zrobić bardzo dużo dobrego, dzięki swojej umiejętności wejścia w pole karne, gdzie piłka zawsze go szukała.