Hit transferowy. Żołnierz Marka Papszuna w Legii. To już oficjalnie

To nie była łatwa misja do zrealizowania, ale Marek Papszun wywiązał się z niej. Zimą szkoleniowiec przejął pogrążoną w kryzysie Legię i utrzymał ją w PKO Ekstraklasie.

Co więcej, Warszawianie wygrywali kolejne mecze i dzięki spłaszczonej jak nigdy tabeli do ostatniej kolejki sezonu walczyli nawet o miejsce w europejskich pucharach. Ostatecznie GKS Katowice nie dał sobie jednak wyrwać miejsca w Europie i Legii pozostała radość z bezpiecznego zachowania bytu w najwyższej klasie rozgrywkowej (6. miejsce w tabeli).

W kolejnym sezonie Legia ma odzyskać jednak swój największy blask. Nikt nie myśli znów o rozpaczliwej walce o utrzymanie. Marek Papszun będzie chciał zbudować drużynę po swojemu i wszystko wskazuje na to, że dostanie taką szansę. Na razie działacze warszawskiej drużyny spełnili jedno z pierwszych życzeń szkoleniowca przed nowym sezonem.

Zaufany piłkarz Papszuna w Legii. Oficjalny komunikat klubu

Od dłuższego czasu spekulowano, że do Legii może trafić Zoran Arsenić, doświadczony obrońca Rakowa, który za czasów Papszuna na ławce trenerskiej Częstochowian, świętował z klubem mistrzostwo Polski, dwa Puchary Polski i Superpuchar Polski. To jeden z najbardziej zaufanych tzw. żołnierzy Papszuna, który teraz wzmocni defensywę Legii.

Klub z Warszawy poinformował o podpisaniu z Arseniciem kontraktu do końca sezonu 2027/2028 z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

- Czuję szczęście i dumę, będąc tutaj w Warszawie. Jestem długo Polsce i wiem, jak dużym klubem jest Legia. Współpracowałem z trenerem Markiem Papszunem prawie pięć lat i wspominam go bardzo dobrze. Trenera charakteryzuje szczerość i konsekwentna praca - powiedział Arsenić po podpisaniu kontraktu, cytowany na oficjalnej stronie internetowej Legii.

Chorwat w PKO Ekstraklasie, przed Rakowem, reprezentował też barwy Jagielloni Białystok oraz Wisły Kraków.

Marek Papszun Piotr Matusewicz East News

Luis Palma faulujący Zorana Arsenicia Emilia Krawczyk/REPORTER East News

Legia Warszawa Beata Zawadzka East News





Ile straciła Legia Warszawa? Prezes Ekstraklasy uchylił rąbka tajemnicy. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport