Hit przed galą Złotej Piłki. Pognębił Lewandowskiego i resztę... a teraz to

O końcowym rezultacie zadecydowała przede wszystkim postawa jednego zawodnika - a konkretnie Jude'a Bellinghama , który najpierw doprowadził do wyrównania w 68. minucie, by potem - już w doliczonym czasie drugiej połowy - postawić kropkę nad "i" i przypieczętować triumf "Los Blancos".

Gala Złotej Piłki: Jude Bellingham ma otrzymać Nagrodę Kopy

Związany jeszcze do niedawna z Borussią Dortmund reprezentant Anglii to w ostatnich miesiącach jedna z najjaśniej błyszczących gwiazd europejskiego futbolu. Nic dziwnego więc, że zyskuje on powszechne uznanie - i w tym temacie istotne informacje przekazał dziennikarz Fabrizio Romano: