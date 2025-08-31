Hit na szczycie w Portugalii i stało się to. Potężny pech Bednarka, "nerwówka" do końca

Sobotnie popołudnie i wieczór przyniosły łącznie cztery spotkania w portugalskiej ekstraklasie, natomiast nie ma najmniejszej wątpliwości, że większość uwagi skupiło ostatnie z nich, odbywające się o 21.30 starcie między lizbońskim Sportingiem a FC Porto.

Dwie z trzech najbardziej utytułowanych drużyn w kraju weszły w sezon bez przykrych niespodzianek, mając po trzech kolejkach komplet punktów - i żadna nie miała zamiaru schodzić ze zwycięskiej ścieżki.

FC Porto parło do zwycięstwa i nagle problem. Jan Bednarek i Nehuen Perez mieli dużego pecha

Rywalizacja ta w pierwszej połowie nie przyniosła trafień, natomiast w drugiej części starcia wszystko zaczęło się układać po myśli "Smoków", które w krótkim czasie - między 61. a 64. minutą - uzyskały dwubramkowe prowadzenie dzięki golom Luuka de Jonga i Williama Gomesa.

Niestety dla drużyny przyjezdnej w 74. minucie wydarzyło się coś, co przyniosło FC Porto sporo niepotrzebnych nerwów w ostatniej fazie gry. Niezłym podaniem został wówczas obsłużony Ricardo Mangas, który starał się zgrywać futbolówkę do jednego z kolegów - wówczas próbę wybicia podjął reprezentanta Polski Jan Bednarek, ale na swoje nieszczęście trafił przypadkowo w kolegę z zespołu, Nehuena Pereza i piłka ostatecznie wpadła do siatki.

FC Porto coraz bardziej "biało-czerwonej". Kiwior dołączy do Bednarka

Mimo wszystko "Os Dragoes" zdołali utrzymać prowadzenie już do końcowego gwizdka i tym samym mają na swym koncie już 12 "oczek", a w nieodległej perspektywie starcie z maderskim CD Nacional (14 września).

Być może już wówczas u boku Bednarka w obronie FCP obejrzymy innego Polaka, Jakuba Kiwiora, który właśnie przenosi się na Półwysep Iberyjski z londyńskiego Arsenalu w ramach wypożyczenie z obowiązkiem wykupu. Wcześniej obaj panowie spotkają się jeszcze na zgrupowaniu drużyny narodowej - "Biało-Czerwoni" zagrają 4 i 7 września z Holandią i Finlandią w ramach el. MŚ 2026.

Jan Bednarek w FC Porto MATTHIEU MIRVILLE AFP

Jan Bednarek Marcin Golba AFP

