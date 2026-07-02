Hiszpańska legenda kończy karierę. To dwukrotny mistrz Europy

Po triumfie na igrzyskach olimpijskich 1992 piłkarska reprezentacja Hiszpanii przeszła przez kilkanaście lat posuchy, aż w końcu w 2008 roku "odpaliła" na dobre. "La Furia Roja" wygrała kolejno mistrzostwo Europy, mistrzostwo świata oraz kolejne mistrzostwo Europy.

Jeśli mowa o Euro, to swój udział w tym sukcesie miał m.in. pomocnik Santi Cazorla - gracz, który właśnie oficjalnie odwiesił buty na kołek mając już na swym karku nieco ponad 40 wiosen.

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Cazorla potwierdził tę decyzję zamieszczając w sieci niezwykle wymowny filmik - w nagraniu przy tym padło nawiązanie do liczby 8, którą Hiszpan nosił na koszulce m.in. w swym ostatnim klubie, Realu Oviedo.

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Oprócz gry w "Los Oviedistas" reprezentował on barwy m.in. Villarrealu (kilkukrotnie w różnych odstępach czasowych), Recreativo Huelva, Malagi czy Al Sadd. Na "Starym Kontynencie" poza Hiszpanią dał się też poznać jako zawodnik londyńskiego Arsenalu, z którym zdobył dwa Puchary Anglii i dwie Tarcze Dobroczynności.

Jego kariera była niestety naznaczona przez rozmaite kontuzje - najgorszy z urazów, dotyczący kostki, sprawił, że gracz musiał pauzować przez grubo ponad 600 dni między jesienią 2016 a latem 2018 roku. Na szczęście po tych problemach Cazorla zdołał wrócić do występów na profesjonalnym poziomie.

"Są historie, które się nie kończą... żyją wiecznie. Dziękujemy za wszystko" - napisał Real Oviedo w swym komunikacie. Reprezentacja Hiszpanii z kolei podziękowała Cazorli "za jego futbol".

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP

Piłka nożna 123RF/PICSEL





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