Dla polskich kibiców FC Barcelony końcówka sezonu miała słodko-gorzki smak. Z jednej strony fani mogli się cieszyć z wywalczenia w imponującym stylu kolejnego mistrzostwa Hiszpanii, z przewagą aż 8 punktów nad drugim Realem Madryt.

Z drugiej strony, w ostatnich meczach sezonu, przyszło im żegnać się z Robertem Lewandowskim w barwach Dumy Katalonii. Doświadczony napastnik ogłosił, że nie przedłuży z klubem wygasającej w czerwcu czteroletniej umowy i swoją karierę kontynuować będzie w innej drużynie.

Gdy fani Barcelony godzili się już z myślą, że w przyszłym sezonie w barwach klubu będzie tylko jeden Polak (rezerwowy bramkarz Wojciech Szczęsny), nagle gruchnęły sensacyjne wieści ws. Jakuba Kiwiora. Pojawiły się plotki, że działacze FC Barcelony chcą wzmocnić linię obrony, a jednym z kandydatów ma być właśnie piłkarz FC Porto i reprezentacji Polski.

Atmosferę podgrzał także Tomasz Włodarczyk z meczyki.pl, który poinformował, że temat Kiwiora w Barcelonie przyspiesza, a między Deco (dyrektorem sportowym Dumy Katalonii) oraz Andre Villas-Boasem (prezesem FC Porto) doszło już do rozmów na temat zakontraktowania środkowego obrońcy.

Transferowe plotki z Polski dotarły do Hiszpanii. Wszystko jasne ws. Kiwiora i Barcelony

Wieści te błyskawicznie dotarły do Hiszpanii. W środowy poranek dziennikarze "Mundo Deportivo", zwykle dobrze zorientowani w sprawach transferowych FC Barcelony, rozwiali jakiekolwiek wątpliwości. Ich zdaniem nie ma tematu przenosin Kiwiora do mistrza Hiszpanii. Lista kandydatów do wzmocnienia obrony FC Barcelony ma być krótka i nie ma na niej nazwiska Polaka.

"Jeśli nie wydarzy się dramatyczny zwrot akcji, nie będzie go w Barcelonie" - czytamy w artykule. Hiszpanie są natomiast przekonani, że działacze FC Porto aktywują klauzulę wykupu Kiwiora z Arsenalu i zapłacą 17 milionów euro za reprezentanta Polski.

