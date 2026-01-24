Zawodniczki FC Barcelona od 2 listopada nie zaznały goryczy porażki. Wówczas mistrzynie Hiszpanii dały się zaskoczyć na wyjeździe przez Real Sociedad. Od początku zawodniczki z Katalonii nie dość, że wygrywają, to na dodatek dotychczas straciły zaledwie dwa gole.

Jeden z nich padł w pierwszej połowie półfinału Superpucharu Hiszpanii z Athletikiem Bilbao. FC Barcelona z Ewą Pajor w składzie były murowanymi faworytkami tego pojedynku, a ich przewaga nad rywalkami widoczna była gołym okiem. Niespodziewanie jednak to Athletic wyszedł na prowadzenie, gdy rzut karny wykorzystała Nerea Nevado.

Katalonki natychmiast odpowiedziały, dzięki czemu na przerwę schodziły prowadząc 2:1. Stało się tak za sprawą dwóch trafień obrończyń - Ony Battle oraz Irene Paredes. Mistrzynie Hiszpanii tuż przed zejściem do szatni otrzymały kolejny cios - za uderzenie łokciem czerwoną kartkę otrzymała Kika Nazareth.

Osłabiona "Duma Katalonii" nie wypuściła z rąk awansu do finału Superpucharu Hiszpanii. Bramkę pieczętującą triumf strzeliła w 68. minucie. Kapitan reprezentacji Polski wykorzystała dogranie Battle i strzałem z kilku metrów zapewniła Barcelonie triumf 3:1.

Hiszpanie nie mają wątpliwości. Ewa Pajor zagra w finale Superpucharu

W sobotę o 19:00 w Castellon rozegrany zostanie finał Superpucharu Hiszpanii. Rywalem FC Barcelony będzie Real Madryt, który w pierwszym z półfinałów wygrał 3:1 z Atletico Madryt, strzelając komplet goli w przeciągu zaledwie 19 minut.

Sobotnie starcie będzie bezpośrednim rewanżem za ubiegłoroczny Superpuchar Hiszpanii. W finale poprzedniej edycji rozgrywek "Duma Katalonii" nie pozostawiła swojemu odwiecznemu rywalowi jakichkolwiek szans, rozbijając w "El Clasico" Real Madryt aż 5:0. Swoje trzy grosze do tego triumfu dorzuciła Ewa Pajor, zostając autorką dwóch trafień.

Jak wyrokują hiszpańskie media, powtórka z zeszłego roku jest jak najbardziej możliwa. Ewa Pajor znajduje się w awizowanych składach Barcelony na szlagier z Realem Madryt. Takiego zdania są dziennikarze "Sportu" oraz "Mundo Deportivo". Ci drudzy określili reprezentantkę Polski mianem "zabójczej". U boki Polki na mecz z Realem wyjść mają Claudia Pina oraz Caroline Graham Hansen.

Finał Superpucharu Hiszpanii zostanie rozegrany 24 stycznia o godz. 19:00 w Castellon. Dla Pajor będzie to okazja na wywalczenie tego trofeum po raz drugi w swojej karierze.

Ewa Pajor RUBEN DE LA ROSA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Ewa Pajor Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter

Ewa Pajor HOLLANDSE HOOGTE East News

PGE Start Lublin - Legia Warszawa. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport