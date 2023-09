Indolencja strzelecka Roberta Lewandowskiego z początku obecnego sezonu mocno nadwyrężyła jego pozycję w ekipie "Dumy Katalonii". Brak trafień w meczach z niżej notowanymi rywalami mocno niepokoił kibiców , którzy na barkach Polakach umieścili niezwykle trudne zadanie, jakim było prowadzenie ich ukochanego zespołu do kolejnych zwycięstw.

Mimo słabszej dyspozycji Xavi maniakalnie wierzył w kapitana reprezentacji Polski, który z racji swojego doświadczenia, a także niebagatelnych umiejętności w końcu przełamał słabszą dyspozycję. Gole zapewniające zwycięstwa w wyjazdowych starciach z Villarreal , czy też w samej końcówce meczu z Osasuną sprawiły, że do "Lewym" ponownie zrobiło się głośno w hiszpańskiej prasie.

Dziennikarze doceniali jego walory, podkreślając, że miał on kluczowe znaczenie w taktycznej układance hiszpańskiego szkoleniowca. Na każdym kroku podkreślano, że 35-latek zapewnił swojej drużynie cztery punkty, utrzymując ją w walce o końcowy triumf w La Liga.

Hiszpanie ocenili grę Lewandowskiego, wyjątkowe słowa. Kibice są zachwyceni

"Marca" wskazuje, że nasza reprezentacja była bardzo blisko spektakularnego potknięcia z niżej notowaną kadrą Wysp Owczych, jednak Robert Lewandowski przybył na czas, by uratować swój zespół. Hiszpanie zauważyli jednak, że pierwsza połowa była w jego wykonaniu bardzo przeciętna , jednak w drugiej odsłonie zdołał on odmienić losy spotkania.

Wskazano, że 35-latek "najgorsze" ma już za sobą, powoli wracając do najbardziej efektywnej wersji samego siebie. Wskazano, że w samej końcówce minionej kampanii ligowej, a obecnego sezonu miał cztery mecze pauzy od strzelonych goli i była to najgorsza seria, od kiedy dołączył do drużyny Barcelony w letnim okienku 2022.