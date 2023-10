Hiszpanie piszą o powrocie Lewandowskiego. Zagadkowo. Co z El Clasico?

Robert Lewandowski październik rozpoczął najgorzej, jak tylko mógł. Kapitan reprezentacji Polski doznał bowiem kontuzji kostki w meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów z FC Porto. Uraz wyklucza go z gry do okolic listopada, w związku z czym nie pojawi się na zgrupowaniu kadry. Pod olbrzymim znakiem zapytania stanął także występ w El Clasico. Javi Miguel na łamach dziennika "As" pisze, że w tej kwestii "wszystko jest możliwe".