Hiszpanie ogłaszają ws. Szczęsnego. Nie mają wątpliwości, pozostały godziny

Wojciech Szczęsny w końcówce sierpnia ogłosił, że kończy karierę. Polak po nieco ponad miesiącu zmienił jednak swoją decyzję i wrócił do sportu. Szczęsny na początku związał się bowiem z FC Barcelona roczną umową i rozpoczął proces powrotu do formy. Jak się okazuje, ten przebiegł bardzo owocnie. Zdaniem katalońskiego radia RAC1 bowiem Polak jest już gotowy do gry i teraz pozostała już tylko kwestia decyzji Hansiego Flicka.