Hiszpanie nie mają wątpliwości. Świetne wieści dla Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski po kilku tygodniach rozbratu z zawodową piłką powrócił do gry w prestiżowym starciu z Realem Madryt. Doświadczony napastnik pojawił się na boisku w drugiej połowie, jednak nie mógł on w pełni cieszyć się ze swojego pobytu na boisku. "Duma Katalonii" przegrała 1:2, a kapitan reprezentacji Polski został surowo oceniony przez hiszpańskie media. Według doniesień "AS", 35-latek będzie mieć sporo czasu, by udowodnić swoją jakość i przydatność dla drużyny - ma bowiem zagrać w kolejnym spotkaniu ligowym.