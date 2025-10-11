Partner merytoryczny: Eleven Sports

Hiszpanie bili w mur, nastąpiło przełamanie. Cudowny gol ustalił wynik meczu

Paweł Nowak

Paweł Nowak

W meczu 3. kolejki kwalifikacji do mistrzostw świata aktualni mistrzowie Europy, Hiszpanie zmierzyli się z Gruzją. Podopieczni Luisa de la Fuente na stadionie w Elche przez długi czas nie mogli pokonać świetnie dysponowanego Giorgio Mamardaszwiliego. Finalnie po emocjonującym spotkaniu kolejny raz udowodnili klasę wygrali 2:0. Na uwagę bez dwóch zdań zasługuję trafienie Mikela Oyarzabala, który popisał się kapitalnym uderzeniem.

Mecz Hiszpania - Gruzja
Mecz Hiszpania - GruzjaFlorencia Tan Jun/Getty ImagesGetty Images

Po wygranych z Bułgarią 3:0 i Turcją 6:0 piłkarska reprezentacja Hiszpanii przystąpiła do swojego trzeciego spotkania w kwalifikacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata. Kadra Luisa de la Fuente bez swojej największej gwiazdy, Lamine Yamala w Elche zmierzyła się z Gruzją.

Rywalizacja od początku toczyła się pod dyktando "La Furia Roja". Pierwsze zagrożenie dla bramki strzeżonej przez Giorgiego Mamardaszwiliego nadeszło już w 3. minucie. Wrzutkę w pole karne posłał Pedro Porro, a gruziński golkiper niepewnie interweniował i wybił piłkę na rzut rożny.

Hiszpanie z czasem podkręcali tempo i bardzo szybko chcieli otworzyć wynik spotkania. W 6. minucie na skraju pola karnego odnalazł się Ferran Torres. Napastnik został sfaulowany, a arbiter meczu wskazał na rzut wolny. Wydawało się jednak, że przewinienie nastąpiło w polu karnym, co poskutkowało analizą VAR. Ostatecznie sędzia przyznał piłkę Gruzji uznając, że piłkarz symulował faul.

Zobacz również:

Piłkarze reprezentacji Hiszpanii do lat 17
Reprezentacja

Mógł grać dla Polski, wybrał Hiszpanię i już zachwyca. Dokonał tego w 35 minut

Paweł Nowak
Paweł Nowak

    Kolejne poważne zagrożenie pojawiło się już w 19. minucie. Sprytnie wykonany rzut rożny mógł wykorzystać Mikel Oyarzabal. Jego strzał głową z okolic 6. metra poszybował jednak nad bramką. Przełamanie nadeszło kilka chwil później. Świetnie po długim podaniu Pedriego odnalazł się Robin Le Normand, który delikatnym podaniem wyłożył piłkę Yeremyemu Pino. Ten prostym strzałem umieścił piłkę w siatce i jako pierwszy wpisał się na listę strzelców.

    Hiszpanie się nie zatrzymywali i w 29. minucie mogło być już 2:0. Błąd popełnił Mamardaszwili, który nieodpowiedzialnie sfaulował Torresa i sprokurował rzut karny. Piłkarz Liverpoolu naprawił jednak swój błąd i wybronił strzał poszkodowanego. Z celnością problem miał także Merino. Pod koniec pierwszej części spotkania znalazł się w doskonałej sytuacji. Okiwał defensorów Gruzji, jednakże skierował piłkę nad bramką. Gruzini nie mieli żadnej dogodniej sytuacji. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:0.

    Hiszpanie wciąż dominowali, świetny Mamardaszwili

    Drużyna Luisa de la Fuente po przerwie kontynuowała ataki. W 48. minucie świetnie z piłką zabrał się Oyarzabal, dzięki czemu znalazł się w doskonałej sytuacji oko w oko z bramkarzem. Lepszy w tym starciu ponownie okazał się jednak golkiper, dzięki czemu Gruzini wciąż przegrywali tylko jedną bramką.

    Cztery minuty później znów było gorąco. Niezwykle aktywny w ofensywie był prawy obrońca Hiszpanów, Pedro Porro. Gracz oddał bardzo sprytny strzał, jednakże piłka uderzyła w słupek. Dobijać próbował Oyarzabal, lecz po interwencji defensora Gruzji futbolówka znów uderzyła w obramowanie.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski i Artemijus Tutyskinas walczą o piłkę
    Reprezentacja

    Spędził w Polsce wiele lat, teraz ujawnia zamiary Litwinów. Mocna deklaracja

    Paweł Nowak
    Paweł Nowak

      Mimo świetnej gry w defensywie Gruzinów przełom nastąpił w 64. minucie. Po zagraniu ręką Hiszpanie otrzymali rzut wolny w okolicach 17 metra. Do piłki podszedł Pedro Porro i Mikel Oyarzabal. Pierwszy zamarkował strzał, a drugi kapitalnym strzałem z prostego podbicia podwyższył prowadzenie swojej drużyny na 2:0.

      Po tym trafieniu "La Furia Roja" nieco zwolniła tempo gry. Budowała powolnie ataki pozycyjne i przesuwała się z futbolówką pod pole karne rywali. Z akcji jednak niewiele wynikało. Gruzini próbowali czasem wyprowadzać kontry. Niestety dla nich nie przynosiło to żadnych efektów.

      Drużyna Luisa de la Fuente kontrolowała ostatnie minuty meczu i dowiozła dwubramkowe prowadzenie do ostatniego gwizdka.

      W ten sposób Hiszpanie z dziewięcioma "oczkami" na koncie zajmują w swojej grupie pierwsze miejsce. Druga Turcja ma sześć punktów, a trzecia Gruzja trzy. Mistrzowie Europy następny mecz rozegrają we wtorek, 14 października z Bułgarią.

      Kwalifikacje MŚ - Europa
      1. Runda
      11.10.2025
      20:45
      Zakończony
      Yeremy Pino
      24'
      Mikel Oyarzabal
      64'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      Hiszpania
      Gruzja
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      Hiszpania
      2 - 0
      Gruzja
      Posiadanie piłki
      83%
      17%
      Strzały
      23
      1
      Strzały celne
      7
      1
      Strzały niecelne
      11
      0
      Strzały zablokowane
      5
      0
      Ataki
      185
      46
      Niemcy - Luksemburg. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Zobacz również:

      Cristiano Ronaldo
      Piłka nożna

      Koszmar Cristiano Ronaldo w 75. minucie. Los Portugalii wisiał na jego barkach, ale to nie był koniec

      Rafał Sierhej
      Rafał Sierhej
      Reprezentacja Hiszpanii
      Reprezentacja HiszpaniiTOBIAS SCHWARZAFP
      Pau Cubarsi w reprezentacji Hiszpanii
      Pau Cubarsi w reprezentacji HiszpaniiNICOLAS TUCAT / AFPAFP
      Lamine Yamal i Ferran Torres
      Lamine Yamal i Ferran TorresSebastian Christoph Gollnow / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP - Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja