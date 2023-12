Historyczny start na MŚ. Reprezentacja Polski zaczęła przygotowania

"Przejęcie reprezentacji kobiet przyszło bardzo naturalnie. Z dziewczynami pracuje się znacznie łatwiej, są bardziej aktywne, bardziej chętne do treningu, ale mają też mniejsze umiejętności, więc jest wiele rzeczy do nadrobienia" - przyznał szkoleniowiec.

"Pomysł na amp futbol był zupełnie przypadkowy. Zadzwonił do mnie ówczesny koordynator kadry i zapytał, czy nie miałabym ochoty wziąć udział w treningu. Początkowo trochę się opierałam, bo praca, dzieci, dom... Wydawało mi się to zupełnie nie do pogodzenia. Po kolejnym telefonie pomyślałam jednak, że czemu by nie spróbować, skoro lubię nowe rzeczy. Przyjechałam i tak zostałam już ponad rok" - uśmiechnęła się Rumińska.