Jedyny gol padł w 63. minucie, kiedy weteran Nicolas Otamendi uderzeniem głową posłał piłkę do siatki. Dzięki temu triumfowi Argentyna jest liderem eliminacji MŚ 2026 w strefie Ameryki Południowej .

- To grupa, która chce kontynuować dokonywanie historycznych rzeczy. Może ten pojedynek nie był najważniejszy, ale to był przyjemny triumf - powiedział kapitan gości Lionel Messi .

Następnie gracze gości zeszli nawet do szatni, a Messi miał powiedzieć: - Nie gramy, wychodzimy. Potem zawodnik Interu Miami tłumaczył, że chciał, aby wszystko wróciło do normy.

Brazylia - Argentyna. "To wstyd patrzeć, co robi brazylijska policja

- Poszliśmy do szatni, ponieważ to był sposób, aby uspokoić trochę sytuację . Chcieliśmy się dowiedzieć, jak radzą sobie nasze rodziny i bliskie nam osoby. A potem wróciliśmy - stwierdziła "La Pulga".

"Widzieliśmy, jak policja biła ludzi - zdarzyło się to również w finale Copa Libertadores. Dziś przeszliśmy do historii, ale ważne jest, aby powiedzieć, że po raz kolejny będzie ona naznaczona represjami Brazylijczyków wobec Argentyńczyków. Nie można tego zaakceptować. To szaleństwo - stwierdził Messi.