Więzień polityczny napastnikiem. Wyjątkowa drużyna FC Pahoria Warszawa

Co ciekawe, i stanowi punkt wyjścia w materiale, zespół jeszcze do niedawna nazywał się "Team Ivulin" . Na cześć właśnie jednego z więźniów politycznych, Aleksiandra Ivulina .

- Został skazany na dwa lata więzienia za udział w protestach antyrządowych na Białorusi. W lutym został wypuszczony na wolność i przyjechał do Polski. Rozegrał już z nami kilka meczów i jest w kadrze na mecz z Victorią Zerzeń. To bardzo dobry napastnik

Sprzeciw wobec reżimowi Aleksandra Łukaszenki

Ivulin to tylko jeden z jaskrawych przykładów osób, które na Białorusi są sekowane i prześladowane za każdy przejaw niesubordynacji względem rządowego reżimu. Inni członkowie drużyny także aktywnie sprzeciwiali się autokratyzmowi Łukaszenki. Przykład Pahorii pokazuje, z jak masową falą emigracji do naszego kraju mamy do czynienia na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. W zasadzie od początku wojny w Ukrainie. Łahviniec opowiada, że na początku chętnych do gry w piłkę było 10 jego rodaków, a obecnie ochotników jest ponad 450.