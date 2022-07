Historyczny finał! Anglia piłkarskim mistrzem Europy kobiet

Ostatni dzień lipca 2022 roku w angielskim futbolu wspominany będzie przez długie dekady. Dla Anglii był to trzeci finał kontynentalnego czempionatu kobiet. Aż do dzisiaj pozostawały bez mistrzowskiego tytułu.

Z 27 wcześniejszych potyczek Angielki wygrały z Niemkami (na koncie osiem wygranych finałów ME) tylko dwukrotnie. Teraz poprawiły tę statystykę po zaciekłym 120 minutowym boju, wygrywając 2-1.

Gole padły po przerwie. Prowadzenie dała gospodyniom Ella Toone w 62. minucie, wyrównała 17 minut później Lina Maggull. W 111. minucie bramkę na wagę końcowego triumfu zdobyła Chloe Kelly.

Na trybunach Wembley zasiadło 87 192 widzów, co oznacza absolutny rekord frekwencji. Nigdy wcześniej finał piłkarskich ME, również w rywalizacji mężczyzn, nie zgromadził tak licznej widowni.

W ekipie sędziowskiej na to spotkanie, w roli asystentki, znalazła się Polka Paulina Baranowska.

Anglia mistrzem Europy! Sarina Wiegman niezwyciężona

Na osobne potraktowanie zasługuje selekcjonerka triumfatorek, Holenderka Sarina Wiegman. Jest pierwszą trenerką, która doprowadziła reprezentacje dwóch różnych krajów do meczu o złoto ME. W dodatku legitymuje się obecnie kompletem turniejowych zwycięstw (12/12). W 2017 roku wygrała Euro z Holenderkami, teraz powtórzyła to z drużyna narodową Anglii.

I jeszcze jedno wydarzenie bez precedensu: Wiegman jako pierwsza w historii - biorąc pod uwagę rywalizację kobiet i mężczyzn - wszystkie mecze turnieju finałowego ME rozegrała tą samą jedenastką wyjściową.

52-latka angielską kadrę prowadzi od września 2021 roku. Zanotowała z nią fantastyczną serię - 20 meczów bez porażki, bramki 106-5!

Dla Anglii to pierwszy tytuł mistrzowski w futbolu od mundialu mężczyzn w 1966 roku, również rozgrywanego na brytyjskiej ziemi.

Lista krajów, które wygrały kobiece ME przed własną publicznością, wydłużyła się do czterech. Wcześniej dokonały tego Norweżki (1987), trzykrotnie Niemki (1989, 1995 i 2001) oraz Holenderki (2017).

Anglia - Niemcy 2-1 (0-0) po dogr.

Bramki: 1-0 Toone (62.), 1-1 - Magull (79.), 2-1 Kelly (111.)

