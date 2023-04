Historyczne starcie z Legią. W mieście szaleństwo i kolejki od świtu

KKS 1925 Kalisz to największa sensacja obecnego sezonu Fortuna Pucharu Polski. II-ligowiec dotarł już do półfinału rozgrywek, choć zaczynał aż od rundy kwalifikacyjnej. Podopieczni trenera Bartosza Tarachulskiego stali się postrachem ekstraklasowiczów - wyeliminowali trzy ekipy z najwyższego poziomu ligowego. We wtorek, w walce o wielki finał, podejmą Legię Warszawa. Przed najważniejszym meczem w historii klubu w mieście zapanowało szaleństwo.