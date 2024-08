Real Madryt - Atalanta. Kylian Mbappe z golem w debiucie na Stadionie Narodowym

W pierwszym fragmencie akcji bramkowej to Vinicius Junior chciał obsłużyć swojego nowego kolegę z szatni, lecz zabrakło mu precyzji. Do piłki dopadł jednak jeszcze Jude Bellingham, który już się nie pomylił - wycofał futbolówkę, do której jako pierwszy dobiegł Kylian Mbappe, wyprzedzając obrońców i uderzył nie do obrony.