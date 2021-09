Krakowianie awansowali na poziom centralny Fortuna Pucharu Polski jako jedyny w kraju zespół z szóstego szczebla rozgrywek. Grając jeszcze w okręgówce wygrali PP na szczeblu Małopolski, pokonując w finale Poprad Muszyna 3-0.

Wieczysta wyszła z cienia i stała się potęgą małopolskiej piłki na szczeblu amatorskim, gdy zainwestował w nią Wojciech Kwiecień. Ten właściciel sieci aptek znany był już od czasów, gdy wspomagał finansowo Wisłę Kraków. Zresztą do dzisiaj jest jej kibicem i wierzycielem, który nie domaga się ściągania długu, za co wdzięczność na łamach Interii wyrażał mu szef Rady Nadzorczej "Białej Gwiazdy" Tomasz Jażdżyński.

Reklama

- Pan Wojciech już dawno temu zgodził się mocno przesunąć termin spłaty, który upływał z końcem 2020 r. Zresztą po raz kolejny i jesteśmy mu za to bardzo wdzięczni - mówił Jażdżyński.



CZYTAJ TEŻ: Cały wywiad z Tomaszem Jażdżyńskim znajdziesz tu!



Wieczysta Kraków to nie tylko Smuda, Peszko i Majewski

Duet Sławomir Peszko - Radosław Majewski, znany z występów w Bruk Bet Termalice Patrik Miszak, czy ekswiślacy Łukasz Burliga, Emmanuel Kumah, Michał Miśkiewicz - zestaw tych gwiazd, które przebiłyby się spokojnie w PKO Ekstraklasie, a już z pewnością w Fortuna I lidze uczynili z dzielnicowego krakowskiego klubu potęgę amatorskiego futbolu. Na dodatek w tym sezonie Kwiecień powierzył stery w szatni Franciszkowi Smudzie, dzięki czemu najbardziej utytułowany polski trener błyszczy nie tylko w programie "Jasna Strona Białej Gwiazdy", ale też na stadionie przy ul. Chałupnika.

W debiucie Smudy Wieczysta rozgromiła Clepardię Kraków 16-0, po raz pierwszy do przerwy aplikując przeciwnikowi dziesięć bramek. Kliknij i czytaj więcej!



Choć do słynnego Franza przed dzisiejszym meczem wydzwaniają dziennikarze i działacze z całej Polski ("Są telefony z Gdańska i Szczecina"), w Wieczystej podchodzą do rywalizacji z chłodną głową.

- Nawet prezes Kwiecień powtarza, że nie ma się co napalać na Puchar Polski, bo to nie ten etap rozwoju klubu. Owszem, możemy przejść rundę, dwie, aż w końcu trafimy na kogoś, kto będzie poza naszym zasięgiem. Dlatego chcemy się pokazać z dobrej strony, nikt się nie położy na murawie, ale naszym nadrzędnym celem jest awans do III ligi, a nie zdobycie Pucharu Polski - powiedział Interii trener Smuda.

Wieczysta niczym PSG IV ligi

Krakowianie stracili tylko dwa punkty w rozgrywkach grupy zachodniej małopolskiej IV ligi, zatem pełnią w niej rolę PSG, które deklasuje Ligue 1, ale dziś zmierzą się z Chrobrym, który jest 10. siłą zaplecza Ekstraklasy.

Głogowian napędzają wychowankowie Pogoni Szczecin Mikołaj Lebedyński i prawoskrzydłowy Mateusz Bochnak, wizytówką ataku jest Dennis van der Heijden, który ma za sobą występy w reprezentacji Oranje do lat 20, przygody w ADO Den Haag i nieudaną we włoskim Carpi. Od ponad dwóch lat najmocniejszą stroną Chrobrego jest jednak trener Djurdjević, który miał być Pepem Guardiolą "Kolejorza", jednak po nieudanym mariażu z prowadzeniem tegoż (średnia 1.36 punktu w 22 meczach) znalazł swe miejsce na Ziemi w Głogowie.

- Jako piłkarz Ivan okrzepł w Portugalii. Ogranie z tamtej ligi procentowało, gdy prowadziłem go w Lechu. Był jednym z liderów. Dobry, wszechstronny piłkarz, dobry, uczciwy człowiek. Mógł grać na lewej obronie, ale też na jej środku - wspomina trener Smuda.

Kolegą z drużyny Lecha Djurdjevicia był wówczas oczywiście Peszko, który w wieku 36 lat przeżywa drugą młodość w Wieczystej.

- Sławek jest w bardzo dobrej formie. Lider z prawdziwego zdarzenia. Na boisku i poza nim - ocenia trener Smuda.

Wieczysta szykuje kolejne wzmocnienia. Zdzisław Kapka pomaga



Wieczysta działa planowo. Na zimowe okno transferowe przygotowała trzy kolejne wzmocnienia. Wojciech Kwiecień nie działa sam. Najpierw przy transferach pomagał mu Andrzej Iwan, a teraz robi to Zdzisław Kapka, który jako wiceprezes Małopolskiego Związki Piłki Nożnej doskonale wie, co nie tylko w lokalnej trawie piszczy i na kogo warto postawić.

Co ciekawe, akces do gry przy ul. Kazimierza Chałupnika zgłosił znany z gry dla "Białej Gwiazdy" Zdenek Ondraszek, zanim w ostatnim dniu letniego okresu transferowego nie związał się z norweskim Il Tromsoe.



Chrobry Głogów w ubiegłym sezonie w I rundzie PP uległ 1-2 po dogrywce Cracovii, która dotarła do półfinału.

I runda Fortuna Pucharu Polski

Wieczysta Kraków - Chrobry Głogów, początek o godz. 15:30

Sędziuje Jacek Lis z Katowic.

Transmisja na kanale Łączy nas Piłka

Zdjęcie Trener Franciszek Smuda dowodzi Wieczystą Kraków / Michał Chwieduk / Newspix