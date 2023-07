Historia dzieje się na naszych oczach. Pierwsza piłkarka grała w hidżabie

Jeszcze nie tak dawno odmawiano w ogóle kobietom prawa do uprawiania piłki nożnej. Dzisiaj kobiecy mundial rozgrywany na Antypodach, w Australii i Nowej Zelandii, nie tylko bije na świecie rekordy popularności, ale po rozszerzeniu jego formuły przyczynia się do popularyzacji i rozwoju futbolu pań w wielu krajach, także muzułmańskich.

Po drugie jednak historię napisała Nouhaila Benzina, która zagrał w tym meczu w hidżabie jako pierwsza zawodniczka z takim okryciem głowy na świecie. Pokazała przez to, że sport czy piłka nożna nie są przeszkodą dla wiary muzułmańskiej i muzułmanki mogą uprawiac ten sport z powodzeniem. To przełomowa chwila, gdyż przecież FIFA nałożyła zakaz noszenia hidżabu podczas meczów międzynarodowych w 2007 roku, powołując się na względy bezpieczeństwa. Zakaz został zniesiony w 2014 roku, a nastepnie muzułmańskie zawodniczki po raz pierwszy założyły chusty podczas Mistrzostw Świata U-17 Kobiet 2016 w Jordanii. Teraz hidżab pojawił się na mundialu i nikt nie robi przeszkód, by go nosić.