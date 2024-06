Heroiczna walka Polek. Rywalki lepsze w drugiej połowie

Piłkarska reprezentacja Polski kobiet sensacyjnie prowadziła 1-0 po pierwszej połowie meczu z utytułowaną reprezentacją Niemiec w Gdyni, po bramce Dominiki Grabowskiej. W drugiej połowie to gościnie były lepsze od zawodniczek Niny Patalon i trzy razy trafiły do siatki świetnej w bramce Kingi Szemik wygrywając ostatecznie 1-3. Był to mecz eliminacji mistrzostw Europy, które odbędą się w 2025 r. w Szwajcarii jak i spotkanie najwyższej dywizji Ligi Narodów.