Heroiczna postawa "Biało-Czerwonych" w finałach ME. Zabrakło tak niewiele

Reprezentacja Polski kobiet do lat 17 w swoim drugim meczu mistrzostw Europy, które odbywają się w Szwecji, prawie do samego końca potrafiła powstrzymywać faworyzowaną Hiszpanię. Świetnie w bramce spisywała się Julia Woźniak, ale w 87. minucie musiała skapitulować. Hiszpanki już wygrały tę grupę, a "Biało-Czerwone" w niedzielę zagrają o awans do półfinału z Portugalią. Wystarczy nam remis.