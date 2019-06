Były trener Legii Warszawa Norweg Henning Berg został w czwartek szkoleniowcem Omonii Nikozja. Cypryjczycy mieli wykupić jego kontrakt ze Stabaek IF za sumę - jak ocenił norweski klub "niewyobrażalną".

Umowa Norwega ze Stabaek IF miała obowiązywać jeszcze pół roku. Klub poinformował jednak media, że według porozumienia z Cypryjczykami otrzymał rekompensatę w "niewyobrażalnej wysokości", aby jak najszybciej rozwiązać umowę.



- Henning, pracując u nas cały czas, miał ambicje pracy za granicą i w końcu nadarzyła się okazja korzystna zarówno dla niego, jak i dla nas - powiedział dyrektor Stabaek Jon Tunold.



Berg w rozmowie z kanałem telewizji publicznej NRK podkreślił, że jest bardzo zadowolony. - Omonia to klub z wielkimi tradycjami. Zakończył rozgrywki ligowe na szóstym miejscu, lecz chce powrócić do pucharów europejskich, a do tego potrzeba co najmniej czwartego miejsca. Taki więc jest cel - wspomniał trener.



Berg rozpoczął pracę ze Stabaek w lipcu ubiegłego roku i wykonał plan, którym było utrzymanie się w norweskiej Eliteserien. W połowie trwającego sezonu zespół plasuje się na przedostatnim miejscu tabeli.



50-letni Norweg, który w latach 1992-2004 rozegrał w reprezentacji 100 meczów, został zatrudniony przez Legię Warszawa w grudniu 2013 roku i pracował w klubie do października 2015.



