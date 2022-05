Głosowanie trwało w zasadzie cały sezon. Jego zasady były dosyć proste - po każdym meczu, każdy z zawodników wybierał swoim zdaniem najlepszego piłkarza danego spotkania. Helik zdobył najwięcej takich wyróżnień i w efekcie został uznany przez kolegów z szatni najlepszym piłkarzem Barnsley w zakończonym niedawno sezonie.

Polak zdobył nagrodę mimo opuszczonej z powodu kontuzji końcówki sezonu. Ostatni mecz zagrał 19 marca.

Michał Helik najlepszym piłkarzym w smutnym dla Barnsley sezonie

Ogólnie dla Barnsley był to jednak bardzo smutny sezon. Zespół z Yorkshire spadł z ligi już na kilka kolejek przed końcem, ostatecznie kończąc Championship na ostatnim miejscu.

Spadek zabolał tym bardziej, że poprzedni sezon był najlepszym dla klubu w XXI wieku. Barnsley zakończyło go bowiem na piątym miejscu i grało w play-offach o awans do Premier League. Bardzo ważną rolę odegrał w tym sukcesie Helik, który zdobył pięć bramek i zaliczył dwie asysty. Postawa w tamtym sezonie otworzyła mu również drogę do debiutu w reprezentacji Polski.