Lista życzeń Manchesteru United

Oczywiście to nie koniec. Ściągnąć do siebie Kane'a chce bowiem także Manchester United. Widziałby go u siebie od czerwca. Według telewizji ESPN, Manchester United "ponownie będzie nalegał na zatrudnienie Harry'ego Kane'a". Trener angielskiego klubu, Holender Erik Ten Hag chce wzmocnień, a Kane pojawia się jako "cel numer 1 na liście".