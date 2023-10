Hansi Flick poprowadzi włoskiego giganta? Może trenować Polaka

Hansi Flick w reprezentacji Niemiec postrzegany był, jako trener, który będzie prowadził drużynę naszych zachodnich sąsiadów przez wiele lat. Były szkoleniowiec Bayernu Monachium nie poradził sobie jednak z tym wyzwaniem i we wrześniu został zwolniony z prowadzenia kadry. Według włoskich mediów Flick jest kandydatem do zastąpienia Jose Mourinho w AS Roma, gdyby ten został zwolniony.