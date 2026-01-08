Partner merytoryczny: Eleven Sports

Hajto ocenił transfer Pietuszewskiego. Kubeł zimnej wody, kilka słów prawdy

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

7 stycznia Oskar Pietuszewski został oficjalnie zaprezentowany jako zawodnik FC Porto. Jagiellonia za swojego wychowanka otrzyma maksymalnie dziesięć milionów euro. Transfer 17-latka do portugalskiego giganta wywołał wielkie poruszenie. Ostatnio kilka słów nt. głośnej transakcji powiedział Tomasz Hajto. - Pietuszewski coś w sobie ma. Pytanie gdzie jest jego dach - tłumaczy były reprezentant Polski.

GDANSK, 02.05.2025 SPORT MECZ LEGEND MEDIA DAY LEGENDS MATCH MEDIA DAY NZ tomasz hajto Fot. ANNA LANGOWSKA/ 058sport.pl/NEWSPIX.PL --- newspix.pl
GDANSK, 02.05.2025 SPORT MECZ LEGEND MEDIA DAY LEGENDS MATCH MEDIA DAY NZ tomasz hajto Fot. ANNA LANGOWSKA/ 058sport.pl/NEWSPIX.PL --- newspix.plANNA LANGOWSKA/ 058sport.pl

Od kilku tygodni media rozpisywały się nt. transferu Oskara Pietuszewskiego do FC Porto. W końcu doczekaliśmy się oficjalnego potwierdzenia. Tydzień po rozpoczęciu nowego roku 17-letni Polak podpisał kontrakt z portugalskim klubem, w którym na co dzień występują Jan Bednarek i Jakub Kiwior.

Jagiellonia Białystok może liczyć na dziesięć milionów euro za sprzedaż swojego wychowanka. Klauzula wykupu Pietuszewskiego wynosi aż 60 milionów euro, a umowa obowiązuje do stycznia 2029 roku. To jeden z najgłośniejszych transferów w historii całej Ekstraklasy.

Adrian Siemieniec obejmie zagraniczny klub? Gdzie może trafić "polski Naglesmann"? WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Hajto o transferze Pietuszewskiego do Porto: Pytanie gdzie jest jego dach

Wydawało się, że transakcja z udziałem 17-latka może okazać się najwyższa w historii naszej ligi, ale tak się nie stało. "Łukasz Masłowski wcale nie zrobił interesu życia i uważam, że mimo wszystko jest to spore rozczarowanie, bo szansa na o wiele większe pieniądze była i to całkiem spora..." - komentowali eksperci.

Przenosiny Polaka do Portugalii w rozmowie z Romanem Kołtoniem na kanale "Prawda Futbolu" analizował również Tomasz Hajto. Zgodnie z doniesieniami medialnymi w grze o ściągnięcie Pietuszewskiego do końca pozostawały dwa hiszpańskie kluby - Real Betis i Atletico Madryt.

Według doświadczonego eksperta i byłego trenera otoczenie młodego polskiego skrzydłowego podjęło dobrą, perspektywiczną decyzję. - Musisz mieć takie umiejętności jak Yamal, to się obronisz (w tym wieku - red.). Uważam, że Pietuszewski jeszcze takich umiejętności nie ma. Jeszcze. Jest to utalentowany chłopak, ale nie tego pokroju (...) Pietuszewski coś w sobie ma. Pytanie gdzie jest jego dach - zastanawia się Hajto.

Zobacz również:

Bartosz Slisz (drugi z lewej) dołączył do Broendby IF
Piłka nożna

Jest oficjalne potwierdzenie, reprezentant Polski bohaterem głośnego transferu. Dołączy do potentata

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski

    - To, co on dzisiaj pokazuje: Czy to jest 50, 60, 70 proc. jego umiejętności? Najlepszym kierunkiem dla niego była jakaś słabsza liga w Europie, może holenderska, Ajax, Feyenoord - stwierdził. Następnie 53-latek porównywał portugalską i holenderską ekstraklasę, zwracając uwagę na dominację kilku ekip na Półwyspie Iberyjskim.

    Tomasz Hajto przyznał tez, że w ofensywnie grającej drużynie, która zazwyczaj w lidze mierzy się z dużo słabszymi ekipami, o wiele łatwiej jest zanotować debiut. - Wydaje mi się, że dla Pietuszewskiego to dobry ruch. Jeśli tylko dadzą mu szansę rozwoju i go wypromować. Skoro go kupili za takie pieniądze... wypromować na taki poziom, żeby później sprzedać go za 50, 60, 70 milionów euro. Pytanie, czy on taki potencjał ma - mówi 61-krotny reprezentant Polski, który wrócił wspomnieniami do talentu i transferu Jakuba Modera do Brighton. Wszyscy doskonale wiemy, jak potoczyła się jego kariera.

    Zobacz również:

    Patryk Dudek podpisał kontrakt na 2026 z tunerem wicemistrza świata Brady'ego Kurtza.
    Grand Prix

    Mechanik Patryka Dudka ujawnia. Ten kontrakt zmienia wszystko, cel jest jasny

    Dariusz Ostafiński
    Dariusz Ostafiński
    Dwóch piłkarzy w biało-czerwonych strojach świętuje sukces na boisku, wykonując gest przybicia piątki, wokół nich zielona murawa stadionu.
    Oskar Pietuszewski w wielkim stylu zadebiutował w młodzieżowej reprezentacji PolskiPhoto by DOMINIKA ZARZYCKA / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Piłkarz w żółto-czerwonym stroju trzyma głowę w dłoniach na murawie stadionu, wyrażając emocje po nieudanej akcji podczas meczu piłkarskiego.
    Oskar PietuszewskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News
    Mężczyzna w eleganckim płaszczu i zawiązanym czerwonym krawatem stoi na murawie stadionu piłkarskiego, za nim tłum kibiców na trybunach wypełnionych żółtymi flagami i transparentami.
    Tomasz HajtoBartek SytaEast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja