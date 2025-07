Hajto nie wytrzymał. Wziął w obronę polskiego obrońcę. W tle wojna w Ukrainie

W 2012 roku po pięciu latach występów w Legii Warszawa Maciej Rybus za 3,2 miliona euro trafił do Tereka Grozny. Wówczas rozpoczęła się jego kariera w Rosji, która trwa do dziś. Oprócz rocznego wypożyczenia do Olympiqu Lyon (sezon 2016/17) 66-krotny reprezentant Polski występował tylko w rosyjskich klubach: Lokomotivie, Spartaku Moskwa i Rubinie Kazań.

Obecnie jego pracodawcą jest FC 10 - amatorska drużyna występująca w Media League. Wydawało się, że po wybuchu wojny w Ukrainie Rybus zdecyduje się opuścić państwo Putina, ale tak się nie stało.

Polsat Sport Polsat Sport

Hajto wrócił do decyzji Rybusa o pozostaniu w Rosji. Zaskoczył wszystkich

- Różne dostawałem wiadomości. Pisali, że się sprzedałem, że powinni mnie powołać do rosyjskiej armii. Żebym wypierd… i już nie wracał do Polski. Że jestem szmatą, zdrajcą, ruską onucą. Bolało. Ale decydując się na pozostanie w Rosji, wiedziałem, co może mnie czekać. To wszystko jest bardziej skomplikowane niż się ludziom wydaje - mówił polski defensor pod koniec marca 2024 roku w rozmowie z "TVP Sport".

Maciej Rybus tłumaczył, że musiał pozostać w Rosji przede wszystkim ze względu na rodzinę. Przypomnijmy, od 2018 roku żoną byłego już kadrowicza jest Rosjanka - Lana Rybus. Małżeństwo ma dwójkę dzieci. W Polsce opinia publiczna bardzo mocno skrytykowała decyzję polskiego piłkarza o pozostaniu w państwie agresora. Kilka dni temu w rozmowie z "Polsatem Sport" o całej sprawie wypowiedział się Tomasz Hajto, który przedstawił nieco inny punkt widzenia.

Rybus ma żonę z Rosji. Ludzie, ten chłopak ma żonę z Rosji. To co, zostawiasz tam rodzinę i wyjeżdżasz do Polski? Może ona mu powiedziała, że nie chce wyjechać i musiał z nią zostać? Przecież tak naprawdę nie znacie jego prywatnej konwersacji z własną żoną

- Jeżeli ją kocha i mają dwójkę dzieci... Jakby powiedział: Dobra, jest wojna, jestem Polakiem, wracam do Polski i będę grał w Polsce, a ona odpowiada: Nie. Ja zostaję tutaj. I co wtedy? Co by zrobiło 80 proc. mężczyzn w Polsce, piłkarzy? Zostawiasz żonę z dwójką dzieci i wracasz do Polski czy zostajesz tam i grasz? To są ciężkie decyzje, nie wiemy, czym on się kierował - tłumaczy Hajto.

Rozwiń

Następnie 52-latek dodał, że poznał Macieja Rybusa Osobiście. - Fajny, miły chłopak - słyszymy. - Ja nie mogę oceniać sytuacji, o której za dużo nie wiem (...) Kto na koniec z tobą zostanie? Żona i twoje dzieci czy ludzie, którzy żyją w Polsce? Za dziesięć lat nikt o tej sytuacji nie będzie pamiętał - zakończył.

Maciej Rybus PIOTR SZCZEPANSKI/REPORTER East News

Tomasz Hajto Polsat Sport

Maciej Rybus w poprzednim sezonie występował w Rubinie Kazań AFP