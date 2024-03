Haaland ma wielkie marzenie. Cel Norwega jest jasny. "Klucze do przyszłości"

Przyszłość Erlinga Haalanda na dziś wydaje się być bardzo klarowna. Jego umowa z Manchesterem City obowiązuje do czerwca 2027 roku. Gdzieś w tle wciąż pozostaje jednak wizja związania się z Realem Madryt. Hiszpański "AS" przekazuje, że to właśnie ten klub jest marzeniem tego wybitnego napastnika. "Norweg chce spełnić swoje marzenie o grze w koszulce Los Blancos" - czytamy w przytoczonym źródle.