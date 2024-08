Gwizdy, a potem pobudka w drugiej połowie. Real Madryt goni Barcelonę

Real Madryt do tego sezonu podchodził z wielkimi nadziejami. Nie mogło być inaczej, gdy do drużyny po wielu latach oczekiwania w końcu dołączył Kylian Mbappe. Saga z udziałem Francuza dobiegła końca, ale "Królewscy" stracili kilku ważnych piłkarzy. Z drużyną z Santiago Bernabeu pożegnał się bowiem przecież, choćby Toni Kroos, a więc absolutny generał środka pola przez ostatnią dekadę. Poza Kroosem odeszli także Nacho i Joselu, a więc bardzo wartościowe elementy zespołu.

Przyjście Mbappe, a także niezwykle utalentowanego Endricka sprawiło jednak, że entuzjazm w Madrycie był wielki. Warto też przecież wspomnieć, że przed końcówką poprzednich rozgrywek do zdrowia wrócili Thibaut Courtois i Eder Militao. Obaj w poprzednich sezonach byli absolutnymi filarami drużyny dowodzonej przez Ancelottiego. Sezon dla Realu rozpoczął się w Warszawie, gdzie "Królewscy" sięgnęli po Superpuchar Europy, a debiut z golem zanotował Mbappe.

Pierwsze trzy punkty Realu Madryt. Valladolid pokonany

Swój mecz zaś wygrała FC Barcelona, która na wyjeździe pokonała Valencię. Tydzień później drużyna Flicka ograła Athletic Bilbao, a Real czekał mecz z Realem Valladolid i "Królewscy" musieli przed własnymi kibicami wygrać, aby nie stracić za wiele dystansu do "Blaugrany". Powiedzieć jednak, że w pierwszej połowie tej chęci zwycięstwa nie widzieliśmy, to jak nic nie powiedzieć. Mistrzowie Hiszpanii po pierwszych 45 minutach zostali przez własnych kibiców wygwizdani, a na tablicy wyników mieliśmy bezbramkowy remis.

Przed upływem 90 minut gry na tablicy wyników mieliśmy 2:0 dla Realu i wszystko wskazywało na to, że "Królewscy" dopiszą sobie pierwsze trzy punkty w tym sezonie. Tak też się faktycznie stało, ale w doliczonym czasie gry gola na 3:0 strzelił Endrick i otworzył swoje konto bramkowe w barwach Realu Madryt. Po przespanej pierwszej połowie, w drugiej zobaczyliśmy Real zdecydowanie lepszy i bardziej pobudzony, a to przełożyło się na koniec końców, pewne zwycięstwo. "Los Blancos" tracą dwa punkty do Barcelony.