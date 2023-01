Gwiazdy Realu znów zagrają razem? Ambitny plan finansowego krezusa!

Cezary Kowalski: Jest mnóstwo wątpliwości co do Fernando Santosa. WIDEO

Do ligi saudyjskiej od kilku lat sprowadzani są podstarzali gwiazdorzy. Do tej pory żaden z nich nie był jednak zawodnikiem takiego formatu, jak Cristiano Ronaldo. Transfer Portugalczyka do Al-Nassr pokazał rozmach, z jakim zamierzają działać szejkowie. Bajecznie bogaci Saudyjczycy udowodnili, że bariery finansowe dla nich nie istnieją. Postanowili zapłacić Ronaldo 200 milionów euro za sezon. Oficjalnie piłkarz ma dawać rozrywkę kibicom, ale tajemnicą poliszynela jest to, że tak naprawdę został kartą przetargową świata arabskiego w walce o wpływy. Twarz jednego z najlepszych piłkarzy w historii pomoże w pozyskaniu kolejnego mundialu na Bliskim Wschodzie.