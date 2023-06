Gwiazdy mundialu we Francji sprzed 25 lat. Co pamiętasz ze słynnego turnieju w 1998 roku? [QUIZ]

Wspaniałe gole, niezapomniane mecze i wielkie nazwiska na boiskach. Mija 25 lat od mundialu we Francji, o którym dziś mówi się, że to najlepszy piłkarski turniej w historii. Mistrzostwa świata wygrała reprezentacja gospodarzy, która w finale pokonała Brazylię 3-0, a bohaterem był Zinédine Zidane. Co pamiętasz z mundialu z 1998 roku? Rozwiąż quiz i sprawdź!