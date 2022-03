Gwiazdor wrzucił zdjęcie z rosyjskim oligarchą. Teraz ponosi konsekwencje

Rozmowa z Johnem Terrym miała ukazać się z w ramach serii The Legends w Canal+. Do jej emisji jednak nie dojdzie.

"Przepraszam zawiedzionych, ale nie będzie zapowiedzianego wywiadu z Johnem Terrym w ramach serii The Legends" - napisał prowadzący program Tomasz Ćwiąkała i opublikował poniższe zdjęcie, które wywołało burzę.

To właśnie tę fotografię z Abramowiczem w czwartek rano zamieścił w mediach społecznościowych John Terry. - Najlepszy - dopisał były kapitan Chelsea.

Reakcja kibiców na decyzję Ćwiąkały był różne, ale dziennikarz od razu uciął dyskusję.

"Jeszcze jedno - jeżeli nie widzicie nic niestosownego we wrzuceniu akurat takiego tweeta, akurat w stosunku do tej osoby, akurat teraz, to przykro mi, ale się nie dogadamy" - napisał Ćwiąkała na Twitterze.

Wojna na Ukrainie. Roman Abramowicz sprzedaje Chelsea

Przypomnijmy, że Abramowicz jest właścicielem klubu od 2003 r., ale teraz zdecydował się go sprzedać. Rosyjski milioner przekazał tę decyzję w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej angielskiego klubu . Decyzja jest związana ze spodziewanym objęciem go przez brytyjski rząd sankcjami związanymi z atakiem Rosji na Ukrainę.

PJ