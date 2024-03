Nie dlatego, że poziom starcia był tak wysoki, ale z powodu tego, co działo się na trybunach. Już przed meczem pod stadionem kibice rasistowsko wyzywali największą gwiazdę drużyny gości, a więc Viniciusa Juniora. Tamte wydarzenia uszły kibicom płazem, ale to, co działo się w trakcie meczu, wywołało wręcz międzynarodowy skandal, do którego włączyły się nawet brazylijskie władze państwowe, które oczekiwały wyjaśnień w stanowczych komunikatach. Viniciusa wyzywała duża część fanów na trybunach.