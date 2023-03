Gwiazdor PSG z bajeczną ofertą. Kwoty zwalają z nóg

Hiszpańskie i francuskie media zastanawiają się nad przyszłością Sergio Ramosa. Były filar obrony Realu Madryt, a obecnie zawodnik Paris Saint-Germain nie jest pewien, czy pozostanie w Paryżu na dłużej.

PSG. Sergio Ramos kuszony wielkimi pieniędzmi z Arabii Saudyjskiej

Tym bardziej, że - jak donosi "L'Equipe" - Hiszpan może liczyć na fenomenalną pod względem finansowym propozycję z Al Hilal. Oferta z Arabii Saudyjskiej miałaby opiewać na gigantyczną kwotę ok. 30 milionów euro za sezon. Jak twierdzi hiszpański "As", to jeszcze nie koniec. Ramos mógłby nawet negocjować zwiększenie tej kwoty.

Jak wyliczyły zagraniczne media, to oznacza, że w Al Hilal Ramos mógłby zarobić nawet cztery razy więcej, niż otrzymuje obecnie w Paryżu. "L'Equipe" twierdzi, że na ten moment we Francji 37-letni defensor może liczyć na pensję w wysokości 791.000 euro brutto. A w dodatku działacze PSG wcale nie są przekonani, czy na sto procent należy przedłużać z nim kontrakt. Jeśli już, to paryski klub chciałby nawet obniżyć uposażenie Hiszpana. Zwłaszcza w obliczu konieczności spełnienia limitów związanych z finansowym Fair-Play.

Oferta z Arabii Saudyjskiej dla Ramosa to kolejny - po transferze Cristiano Ronaldo - dowód, że w tym rejonie podejmuje się próby przyciągnięcia wielkich nazwisk światowego futbolu. Po to, by - jak pisze "As" - "zwiększyć siłę medialnego odziaływania" tamtejszego futbolu.

Sergio Ramos / AFP

Sergio Ramos / AFP