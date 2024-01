Gwiazdor podążył drogą Roberta Lewandowskiego. Gromkie oklaski od Cristiano Ronaldo

Sporym oburzeniem opinia publiczna zareagowała na wyróżnienie Lionela Messiego podczas gali FIFA The Best. Argentyńczyk otrzymał statuetkę dla najlepszego zawodnika roku 2023, choć zdaniem wielu kibiców i ekspertów bardziej zasługiwali na nią Erling Haaaland i Kylian Mbappe. Messi na gali nawet się nie pojawił. Jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia media obiegła informacja, że to nie 35-latek zostanie wyróżniony, wobec czego nie pofatygował się on do Londynu.