Gwiazdor Manchesteru zaskoczył polskich kibiców. "Zawsze będę kibicował Radomiakowi"

Bruno Fernandes wspiera przyjaciela, który zmagał się z poważną kontuzją.

Wejście Francisco Ramosa do polskiej Ekstraklasy można określić mianem dramatycznego. Po 3 miesiącach od podpisania kontraktu nabawił się on bowiem poważnej kontuzji w ligowym starciu z Cracovią. Wówczas Portugalczyk, który niefortunnie zderzył się z Takuto Oshimą, doznał złamania kości piszczelowej. Kontuzja ta wyeliminowała go z gry na półtora sezonu. Na ekstraklasowe boiska Francisco Ramos powrócił dopiero we wrześniu ubiegłego roku przy okazji wygranego meczu z Koroną Kielce.