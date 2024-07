Arabia Saudyjska chce, aby tamtejsza liga piłkarska stała się jedną z najmocniejszych na świecie. Same chęci to jednak za mało i do tego potrzebne są bardzo konkretne działania. Te podjęto zimą 2023 roku, gdy Manchester United na tamtejsze Al-Nassr zamienił sensacyjnie Cristiano Ronaldo . Podstawowym czynnikiem powodującym taką decyzję były oczywiście pieniądze , a te zaoferowane przez Saudyjczyków Portugalczykowi były wręcz niemoralnie wielkie.

Kevin De Bruyne na wylocie z Manchesteru City. Opuści Europę

Zainteresowanie nie ustało, a dodatkowo negocjacje na linii Belg - Al-Ittihad miały się nasilić. Co więcej, rozmowy między stronami podobno doprowadziły do pierwszego porozumienia. Dziennikarzy "MailSport" przekazują bowiem klarownie, że działacze Al-Ittihad ustalili już warunki potencjalnego kontraktu indywidualnego z doświadczonym pomocnikiem reprezentacji Belgii. To bardzo ważny krok w kierunku transferu. Co więcej, zdaniem tego portalu Manchester City chce spieniężyć swoją gwiazdę.