Gwiazdor Liverpoolu uniknął tragedii. Cudem oszukał śmierć

Liverpool szykuje się do rozegrania prestiżowych derbów Merseyside. W nich drużyna prowadzona przez Juergena Kloppa zmierzy się rzecz jasna z Evertonem i oczywiście to "The Reds" będą faworytem tego spotkania. Okazuje się, że przygotowania drużyny z miasta The Beatles mogły zostać bardzo mocno zakłócone. Niedawno poznaliśmy diagnozę kontuzji Andrew Robertsona.