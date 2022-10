Gwiazdor futbolu kończy karierę! Nie potrafił powstrzymać łez

Higuain rozstanie się z piłką po zakończeniu sezonu. Inter Miami ma do rozegrania jeszcze dwa mecze sezonu zasadniczego MLS.

Honzalo Higuain kończy karierę

- Nadszedł czas, by przekazać decyzję, do której przygotowywałem się od dłuższego czasu. Nadszedł dzień pożegnania z piłką - mówił Argentyńczyk podczas konferencji prasowej.

34-latek rozegrał ponad 250 spotkań w barwach Realu Madryt. Strzelił w nich 121 goli. Reprezentował też między innymi SSC Napoli (146 spotkań) i Juventus FC (149). Z ekipy "Starej Damy" przeniósł się we wrześniu 2020 roku do Interu Miami, który to stał się jego ostatnim zespołem w karierze.

Gonzalo Higuain