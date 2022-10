Gwiazdor bez wstydu na ławce rezerwowych. Ostra reakcja klubu

Wszystko działo się w trakcie ligowego meczu zespołu z Antwerpii, a Naiggolan też specjalnie nie starał się ukrywać ze swoim czynem, bo wszystko bardzo dokładnie nagrały kamery. Reakcja klubu była natychmiastowa, piłkarz został zawieszony.

Radja Nainggolan zawieszony za palenie e-papierosa na ławce rezerwowych

- Radja zostanie wykluczony z drużyny na czas nieokreślony. Zostały zawarte jasne umowy dotyczące tego, czego nasz klub oczekuje od swoich zawodników. Ani zawodnik, ani klub nie będą dalej komentować sprawy - napisał w swoim oświadczeniu belgijski klub.

Nainggolanowi udało się jednak ukryć przed trenerem, Markiem van Bommelem, któremu wśród boiskowych emocji umknęło zachowanie zawodnika. Szkoleniowiec przyznał jednak później, że szybko dotarły do niego nagrania z sytuacji. Do niej odniósł się też sam piłkarz. - Chcę tylko powiedzieć, że bardzo przepraszam za to, co zrobiłem - powiedział belgijskim mediom.

To ogółem był bardzo "ciekawy" tydzień w wykonaniu Nainggolana, bo gdy przed kilkoma tygodniami jego samochód został zatrzymany do kontroli na ulicjach Antwerpii, to piłkarz przedstawił policjantom nieważne prawo jazdy.

Zachowanie zawodnika może razić klub tym bardziej, że w tym sezonie walczy on o mistrzostwio kraju. Po 12 rozegranych meczach Royal jest wiceliderem z czteropunktową stratą do Genku. Nainggolan ma w tym swój udział - licząc z meczami eliminacji Ligi Konferencji zagrał w 18 spotkaniach, strzelając 3 gole i notując 2 asysty.