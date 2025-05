Gwiazdor Barcelony napisał to o ter Stegenie. Dwa słowa wystarczyły

Obecny sezon zdecydowanie należał do FC Barcelony. Choć wiemy już, że Katalończykom nie uda się wygrać Ligi Mistrzów, to styl jej gry pod wodzą Hansiego Flicka zwieńczony mistrzostwem, Superpucharem Hiszpanii i Pucharem Króla naprawdę może robić wrażenie. W drugiej fazie kończącej się kampanii trener między słupkami postawił na Wojciecha Szczęsnego, który trafił do zespołu jesienią zeszłego roku ze względu na poważną kontuzję Marca-Andre ter Stegena. Reklama

Od kilku tygodni Niemiec jest już w pełni zdrowy. Co więcej, rozegrał nawet dwa spotkania. Ostatnio 33-latek wystąpił w meczu przedostatniej kolejki przeciwko Villarrealowi. Nie był to udany występ. Ter Stegen wpuścił trzy bramki, a jego drużyna przegrała 2:3. Mimo to nastroje po ostatnim gwizdku były kapitalne, ponieważ dzięki wcześniejszej wygranej z Espanyolem (2:0) "Barca" przypieczętowała tytuł.

Tak Raphinha nazwał ter Stegena. To zaboli Szczęsnego

Zarówno przed, jak i po kontuzji Marc-Andre ter Stegen pełni rolę kapitana Barcelony. Niemiecki golkiper występuje w zespole ze stolicy Katalonii nieprzerwanie od 2014 roku. Kiedy tylko powrócił do zdrowia, koledzy z drużyny od razu obdarzyli go wsparciem, ciesząc się, że znów oglądają go na murawie. Ostatnią małą laurkę 33-latkowi wystawił Raphinha.

Brazylijski gwiazdor w mediach społecznościowych udostępnił zdjęcie, na którym wspólnie z ter Stegenem wznosi puchar za mistrzostwo Hiszpanii. Oprócz tego skrzydłowy pokusił się o krótki opis.

Ter Stegen, mój kapitan ~ napisał Raphinha.

Tym samym można przypuszczać, że Brazylijczyk chciałby, aby to Niemiec z opaską kapitańską znów był pierwszym bramkarzem Barcelony. W takiej sytuacji z wyjściową jedenastką musiałby pożegnać się Wojciech Szczęsny, którego w ostatnim czasie próżno szukać na profilu Raphinhi. Nadal nie wiadomo, czy Polak pozostanie w zespole Hansiego Flicka na kolejny sezon. - Nie ukrywam, że mam ofertę przedłużenia kontraktu o dwa lata. Muszę zdecydować wraz ze swoją rodziną, co będzie dla nas najlepsze. Życie naszej rodziny nie kręci się już tylko i wyłącznie wokół Wojtusia - mówił nasz były kadrowicz na początku maja, po triumfie w El Clasico. Reklama

Ostatnia kolejka La Liga odbędzie się w niedzielę 25 maja. FC Barcelona zagra z Athletic Bilbao.

