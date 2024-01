Gwiazda TVP przerwała milczenie. Nie wie, na czym stoi. „Nikt się nie odzywa"

Po objęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość przeniósł się do serwisów ogólnoinformacyjnych. W latach 2016-2023 prowadził "Teleexpres". Jednocześnie współpracował z TVP Sport (magazyn "Gol"). Jako komentator współpracował w tematach sportowych z Radia Maryja i Telewizją Trwam.

Patyra odcięty od Teleekspressu i sportu

Po zmianie władze i zaprzysiężeniu nowego rządu, natychmiast został zdjęty z anteny w "Teleekspresie". W rozmowie z Press.pl twierdzi, że nie usłyszał od nikogo o zwolnieniu. - Nikt formalnie nie powiedział, że nie jesteśmy potrzebni. Wnioskujemy jednak po tym, że zablokowano nam przepustki i służbową pocztę. Nikt do nas - jako do prowadzących - się nie odzywa - mówi Patyra.

48-letni dziennikarz przyznaje też, że nie ma czego szukać w redakcji sportowej. Tyle że o tym wiedział już od listopada. - Dostałem informację, że nie zostanie ze mną przedłużony obowiązujący do końca roku kontrakt. To było dla mnie jasne. Umówiliśmy się, że przejdziemy na współpracę honoracyjną, która polega na wykonywaniu konkretnej pracy na rzecz redakcji, za co dostajemy pieniądze - dodaje w Press.pl i przyznaje, że kolejnych zleceń już nie dostawał.