Gwiazda PSG chce naciska na klub, by pozbył się kolegi z drużyny

Oprac.: Andrzej Klemba Piłka nożna

Po sobotnim meczu Paris Saint Germain na światło dzienne wyszło, że niewiele brakowało, by doszło do bójki między Kylianem Mbappe i Neymarem. Francuskie media dodają, że Francuz nalega na klub, by pozbył się z zespołu Brazylijczyka.

Zdjęcie Pilkarze Paris Saint Germain / TOSHIFUMI KITAMURA / AFP