Gwiazda polskiej ligi przenosi się do Hiszpanii. Przed nią nią starcia z Barceloną i Realem

I przed nią rywalizacja z takimi potęgami jak FC Barcelona, Real Madryt czy Atletico Madryt. - Jeszcze nie mogę do końca w to uwierzyć. To niesamowity przeskok, jeśli chodzi o poziom ligi, o doświadczenie. Samo zobaczenie z bliska najlepszych zawodniczek świata to już wielka sprawa - mówi w rozmowie z Interią Katarzyna Białoszewska, która przyznaje, że to przeskok także finansowy, bo w Hiszpanii może liczyć na co najmniej dwukrotność tego, co zarabiała w Polsce.