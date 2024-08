Gwiazda FC Barcelona z kolejnym popisem. Znamy pierwszego finalistę IO

Jednym z głównych faworytów do wygrania turnieju piłkarskiego w Paryżu była kadra Hiszpanii , która przed trzema laty uległa dopiero w finale i wróciła do ojczyzny ze srebrem. Na poziomie półfinału "La Roja" mierzyła się z reprezentacją Maroka .

Hiszpanie z nadziejami na dublet. Najpierw mistrzostwo Europy, później triumf na igrzyskach?

Każdy kibic w Polsce pamięta ostatni triumf piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii podczas igrzysk olimpijskich. Miało to miejsce w 1992 roku, gdy na Camp Nou "La Roja" pokonała Polaków (3:2). Choć od tego zwycięstwa minęło tak wiele czasu, nie ulega wątpliwości, że piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego polecieli do Paryża w roli jednego z głównych faworytów. Powodów ku temu było kilka. Pierwszy to świetny występ tej kadry przed trzema laty w Tokio. Wówczas zespół ten uległ dopiero w finale - i to po dogrywce. Złoto wygrali Brazylijczycy, a gola na wagę medalu ustrzelił Malcom.