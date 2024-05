Gwiazda "Biało-Czerwonych" mówi "pas"! Koniec reprezentacyjnej kariery

Gwiazda kadry mówi "pas"

"Kasia zawsze będzie miała specjalne miejsce w reprezentacji i polskiej piłce, a swoją osobowością na pewno wpłynęła na to, że piłkarki są postrzegany jako silne i pewne siebie. Jako osoby, które dokonują rzeczy niemożliwych, pierwszych i ważnych w świecie kobiecego sportu . Cała reprezentacja Polski kobiet życzy Kasi wszystkiego najlepszego" - dodała selekcjonerka, cytowana przez portal "Łączy Nas Piłka".

Katarzyna Kiedrzynek przez lata występowała w kobiecym PSG, do której wróciła po pobycie w VfL Wolfsburg. Oprócz Ewy Pajor to zdecydowanie najlepsza zawodniczka w historii kobiecej piłki w naszym kraju. Urodzona w Lublinie, do wielkiej kariery wystartowała w Górniku Łęczna. Z klubem z Paryża m.in dwukrotnie występowała w finale Ligi Mistrzyń, dwa razy wybierano ją także najlepszą bramkarką Francji. W Wolfsburgu także zagrała w finale LM i po raz trzeci przegrała.