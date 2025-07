Guardioli puściły nerwy. Sceny po blamażu. "Stracił panowanie nad sobą"

Tymczasem w nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu doszło do gigantycznej sensacji. "Obywatele" polegli 3:4 w dogrywce. W regulaminowym czasie gry przegrywali już 1:2, jednak do wyrównania doprowadził Erling Haaland. Jak się okazało, trafienie Norwega nie pomogło Manchesterowi w awansie do ćwierćfinału.

Z tego, co dzieje się na Camping World Stadium w Orlando, nie był zadowolony Pep Guardiola. Hiszpański trener mógł mieć pretensje przede wszystkim do swoich piłkarzy, jednak swoją złość skierował również w stronę sędziego - Jesusa Valenzueli. Wszystko przez to, co wydarzyło się w ostatnich minutach dogrywki.